DAPUN大胖將推出首張專輯《Undefined 未定義》。（The Punch Production 提供）

樂壇新人DAPUN大胖捨矽谷工程師500萬年薪，返台勇闖華語樂壇，頂著南加大電機工程系碩士畢業光環的他，其實是被「理工學霸」耽誤的音樂人；大胖從小熱愛音樂，高中畢業後就在F.I.R團長陳建寧旗下擔任製作助理，創作、歌唱一把罩的讓他，之前出征台、美兩地各種大小比賽無往不利，包括拿下成大民歌賽創作冠軍、美國世界日報〈LA VOICE世界好聲音〉冠軍及〈中國好聲音〉第三季全美18強等卓越成績，是許多老美同學眼中的「比賽王」。

藉著比賽實踐歌唱夢的大胖，攻讀美國碩士時不忘自我充實音樂實力，不但自費去當地音樂製作學院上課，對EDM有興趣的他還靠著自學研究當起DJ，甚至成為加州許多夜店的駐點DJ，接連與台灣嘻哈歌手大支、華裔MC Jin 歐陽靖的北美巡迴演唱會合作，並以「DJ DAPUN大胖」身分活躍於北美華人圈七年，他累積不少人脈與經驗後，決心回台灣一圓歌唱夢，推出個人首張創作專輯《Undefined 未定義》。

基於去年開始全球疫情嚴峻緊繃，美國演藝圈大環境也受到影響，令大胖加速返台發展音樂工作事業的念頭，去年底帶著自己存的500萬「創業基金」，回來台灣設立音樂工作室，他原本給自己2年時間打拚事業，沒想到六月發片前夕遇到台灣疫情爆發，無奈人算不如天算，但樂觀的他不放棄音樂夢，笑說：「這次回台灣的挑戰比想像中還要多，可能視情況要延長時間了。」

有趣的是，今年32歲的大胖雖目前體重109公斤，但他十年前卻是個70公斤的「小鮮肉」，由於十年來DJ日夜顛倒作息加上愛吃美式食物，讓他體重一路向上飆升，自爆越胖反而女人緣變好的他笑說：「可能看起來比較有『穩重感』，想要認識我的女生似乎有變多的趨向，我也覺得很妙。」至於為什麼藝名取為「DAPUN大胖」，自稱是「報應」的他笑說：「小時候喜歡喊人家是胖子，結果後來自己變胖，『大胖』這個封號就一直跟我，滿好記的。」

(中時 )