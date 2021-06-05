屏東縣政府5日公布新增4個本土病例，都是之前公布過因親友群聚的感染者，值得注意的是，這4人均是居家隔離14天期滿後再採檢確診；屏東縣長潘孟安直言，病毒變異比想像中厲害，包括4日公布的案號10471，屏東已有5例在隔離後由陰轉陽的確診病例，他強調，快篩陰性不代表沒有染疫、居隔期滿應該再篩檢，暫時不要趴趴走，請民眾不要掉以輕心。

截至6月5日，屏東累計32例確診個案，經交叉分析比對，仍以親友群聚感染為主要原因。潘孟安說，目前屏東還有85人居家隔離、94人居家檢疫，4609人列自主健康管理，拜託千萬不要趴趴走，端午連假也請鄉親暫緩返鄉過節，「不群聚、減少移動」，不讓病毒有擴散的機會。

縣府也將採取更嚴謹的措施，所有居家隔離者全數住進防疫旅館，並在隔離期屆滿前一天再次採檢，確認陰性後才能改為自主健康管理，如果二採陽性立即收治。

衛生局同時公布，案號10671的30歲男子與10670的28歲女子，是先前確診案號4226的兒子與媳婦，夫婦自5月22日居家隔離至6月2日結束後，6月3日進行二採卻呈現陽性確診。該家族含先前4226的哥哥，即確診案號5466，已有4人確診。

案號10669是13歲的國中女生，因具有萬華活動史、在桃園確診案號4266的祖母返屏，家族群聚先有媽媽5886、哥哥5887確診，她也被匡列居家隔離14天，即在6月3日二採確診。家族累計有4人染疫。

案號10874的58歲男子，是確診者4328的先生，同樣居家隔離14天後，再次採檢確診。加上先前染疫的女兒、女婿及一歲小外孫，家族已5人確診。

經衛生局疫調這4案足跡均已完成消毒，共匡列20人採檢，其中13人並居家隔離，7人自主健康管理。

(中時 )