時報金犢獎國際競賽秉持著對創意新鮮人培育的精神，每年不斷創新、與時俱進，在去年台灣參賽同學優異的表現之下，今年時報金犢獎國際競賽增加20個合作系所及120位老師們的與會，也讓今年春季賽收到了近五千件的優秀作品，題目涵蓋了文創商品設計、公仔設計、行銷企劃、動畫、網路互動、廣播及環境媒體等，參賽系所包含景觀系、大傳系、行銷系、休閒系、流行音樂系、文創系、視傳系、多媒系、企管系、商設系、國企系、財金系、餐旅系等。

本次初生之犢不畏虎-線上初審評審於5/28日開始進行, 有鑒於今年題目豐富且創作形式多元，因此邀請了臺灣高中及大學共計百餘名老師，共同為設計教育、培育社會菁英盡一份心力。時報金犢獎國際競賽評審委員介紹如下。

第三十屆時報金犢獎評審。(圖/時報獎執委會提供)

第三十屆時報金犢獎評審。(圖/時報獎執委會提供)

第三十屆時報金犢獎評審。(圖/時報獎執委會提供)

第三十屆時報金犢獎評審。(圖/時報獎執委會提供)

第三十屆時報金犢獎評審。(圖/時報獎執委會提供)

第三十屆時報金犢獎國際競賽，秋季賽活動收件即日起至10/10止，策略單命題主題包括:森田藥粧集團形象廣告設計獎、旺旺集團廣告設計獎-品牌項、產品項、旺旺集團IP周邊產品設計獎、旺旺集團行銷企劃獎、保生大帝文創設計獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎、崑崙關設計獎、永和豆漿包裝設計獎、邢台城市旅遊形象設計獎、豆力脆品牌形象廣告設計獎、紀念辛亥革命110 週年青年創意設計獎、鮮一杯行銷企劃獎等。

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(中時新聞網)