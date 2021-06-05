面對嚴峻疫情，有色情行業依舊學不乖，不顧政府停業規定，私下偷偷打廣告、攬客，導致病毒隨情慾流動，人與人連結讓病毒持續擴散。日前，一名自稱「初次下海」的34歲張姓女子，就以每節40分鐘，買2節打8折為號召，公然於網路刊登賣淫資訊，高市刑大和苓雅警方因此假扮嫖客，力逮張女和王姓馬伕送辦。

根據警方指出，本土疫情爆發之際，某色情業者斗膽觸法，公開在臉書張貼賣淫訊息，文中甚至掛保證，每位小姐都會天天記錄「妹妹」體溫，確認安全才上工，警方獲報後，隨即假扮嫖客，透過LINE循線約出賣淫的張姓女子，當場將她和王姓馬伕逮捕歸案。

對此警方指出，張女網路照P很大，讓直擊本人的警方都驚呼受騙，不僅A奶修成F奶，還假扮23歲嫩妹，開高價賣淫，祭出1節40分鐘、5000元，買2節就打8折的招牌，吸引尋芳客上門。

由於特種營業場所很容易成為本土疫情傳播的溫床，因此高市刑大指出，面對許多色情應召業者為求生存，開始蹭防疫熱度，模仿餐廳外送餐點到府的服務型態，警方將加強查緝，避免防疫破口暗地裡悄悄形成。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)