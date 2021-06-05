每個人面對失戀的反應都不同，有些人習慣找朋友大肆哭訴抱怨，有些人則會默默放心底消化，不願讓他人看到難過的一面。搜狐網命理專欄點名，摩羯座、射手座、白羊座失戀後總是假裝堅強，即使受到很大的傷害，他們也不愛訴苦，只會獨自承受悲傷，相當堅強。

▍1.摩羯座

摩羯座很少會和別人訴苦，雖然他們不怎麼表達內心的想法，但是他們總是帶給身邊的人正能量，很少會分享負面情緒。他們不喜歡把自己的傷痕公開，也不願意讓大家議論，即使走得再艱難，摩羯座也會咬緊牙關，自己一個人撐下去，最後在時過境遷的時候，再雲淡風輕隨口帶過。即使面對最好的朋友，他們也不會講出內心深處最真實的傷痛。

▍2.射手座

射手座總是帶給大家歡樂的角色，似乎從來沒煩惱。即使剛分手，射手座依舊會面不改色地和大​​家開玩笑，還可能會笑得更加燦爛，但其實他們只是用笑來偽裝難過，不願將傷心的事說出來，唯有真正了解射手座的人才知道，在他們笑容背後承載的是悲傷的心。同時，射手座也在暗示自己，「笑一笑就能忘記失戀的煩惱」。

▍3.白羊座

白羊座的愛情總是來勢洶洶，他們戀愛的時候很熱情主動，卻容易因此受傷，因為人們對於太容易得到手的感情總是不珍惜，一旦白羊座遇到不真心的人，就會受到很大的傷害。失戀後的白羊座從不透過抱怨來宣洩情緒，反而會奮發圖強，讓自己變得更加優秀來讓對方後悔，他們總是保持積極向上的態度，越傷心就越堅強，能越挫越勇，不被失戀消磨鬥志。

(中時新聞網)