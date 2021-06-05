雲林縣今（5日）新增第13例新冠肺炎確診案，案10663是家住台西鄉蚊港村的77歲男性，他3日出現症狀後病情就急轉直下，確診當天下午血氧濃度掉到54％，CT值29，緊急插管收住於負壓隔離病房，目前感染源不明，衛生局今下午緊急進駐台西鄉蚊港旭安府做快篩。

衛生局長曾春美指出，案10663老翁3日咳嗽、發燒、腹瀉、肌肉痠痛、倦怠、呼吸短促、重度呼吸窘迫而就診，目前收治於負壓加護病房，感染源不明，匡列隔離16人。

麥寮六輕廠區昨天傳出一對夫妻（案女10467、案男10653）確診，其19歲就學中的女兒（案10468）也感染，因3人均設籍於台中市，個案管理歸台中市清水區，雲林縣府今公布一家3口在雲林縣的足跡。

曾春美表示，案10467是51歲女性，原本於麥寮六輕上班，5月29日出現發燒、盜汗、咳嗽、頭痛及肌肉痛症狀而到診所就醫，30日辦理離職手續，6月3日確診，CT值23，居家隔離15人，目前於醫院治療。

衛生局長曾春美表示，該確診女性的足跡單純，進六輕廠區辦公室的時間僅早上7點到8點30分、下午1點至2點、4點40分至5點，其餘時間外派駐點巡查，下班後回宿舍。

案10653是案10467的丈夫，男性52歲，在麥寮六輕廠區工作，3日因妻子快篩陽性，他自行至醫院採檢，4日陽性確診，CT值16，匡列31人居家隔離，目前於醫院治療。他確診前的足跡都在辦公室、宿舍。

案10468是這對夫妻的女兒，6月3日因母親確診，她被匡列居家隔離並採檢，4日採檢結果陽性，目前於醫院治療。她確診前的足跡大多在台中市家中。

雲林縣長張麗善表示，昨天（4日）六輕廠區一傳出有確診案例，衛生局立即緊急要求廠區快篩275名員工，都是陰性。未來也會循此模式，只要有社區、工業區發生感染案，就立即前進設置快篩站。

(中時 )