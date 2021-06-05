今天在大聯盟場上太空人以13：1狠虐藍鳥，這場比賽太空人派出王牌投手「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)掛帥先發，而他也繳出了好表現，總計投了9局被敲6支安打僅失掉1分，有3K和1保送，自責分率降到3.38，順利拿下本季第6勝，目前他總戰績6勝2敗，82.2局的投球有60次三振，每局被上壘率是1.09。

今天太空人整場完全壓著藍鳥打，其中雙方在前3局風平浪靜，到了4局上半太空人率先展開攻勢，艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)攻下第1分，而今天藍鳥先發投手柳賢振可被打慘了，他5.2局投球就丟了7分，第5局時艾爾圖維(Jose Altuve)先用高飛犧牲打拿下分數，接著柯瑞亞(Carlos Correa)再轟出左外野方向陽春炮，比分來到3：0。

第6局太空人馬多納多(Martin Maldonado)一棒敲出左外野方向滿貫全壘打，將分數一口氣拉到7：0，柳賢振解決2人次後就被換下場，狄亞茲(Aledmys Diaz)7局再補上一支陽春炮，這時太空人幾乎宣告獲勝，所幸藍鳥在7局下半靠葛瑞喬克(​Randal Grichuk)陽春炮打下1分，才不至於被剃光頭。

但別以為太空人就此收手，他們第8局繼續摧殘對手，馬多納多、艾爾圖維、柯瑞亞一口氣再灌進5分，其中柯瑞亞打出左外野方向陽春炮，比數已來到絕望的13：1，藍鳥總計用四名投手有三人都失分，除傑瑞米畢斯利(Jeremy Beasley)2局無失分安然度過。反觀這場葛倫基投完9局只在第7局失掉1分，表現幾近完美，可惜三振數少了點。目前太空人以32勝25敗排在美聯西區第二。

(中時新聞網)