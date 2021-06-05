新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲指出，北市疫情已從萬華逐漸散布到11行政區，針對完話熱區將採取圍堵戰，首先萬華要做普篩，將請里長協助造冊，將高風險群抓出來篩檢，至於冷區則會以確診者為中心，設計方案殲滅小型群聚感染。

柯文哲說，今日有38人死亡，總死亡數來到225人，但大家不要太驚慌，基本上發病到死亡要2周作右，但這次病毒病程快，死亡的大部分都是長者，平均8點多天。且死亡數和感染時間有時間差，重點還是要看疾病變化的趨勢。

柯文哲說，原先萬華很嚴重，但現在12區越來越平均。萬華3座快篩站昨天因為下雨，影響檢測人數，但快篩陽性率平均還有4.8％，但百分比會受到每日檢測人數影響，會有偏差，看快篩陽性人數比較清楚，目前疫情有被壓制但沒消滅，顯見病毒在台北市到處都有，要盡力讓RT值小於1，慢慢就能控制。

「萬華還是有熱區。」柯文哲說，就過去5天新增的感染案例，可見萬華仍有熱區，其他地方則有點狀的小型群聚感染，病毒已經散開，用疫苗作為防堵手段已不夠，因此未來的策略是「如何消滅」熱點，首先萬華要做普篩，會結合民政系統，請里長協助造冊。至於非熱區的點狀地段，則會以確診者為中心，設計方案來撲滅。

針對熱區圍堵戰，台北市聯合醫院副總院長璩大成說，市府將利用科技儀表板，透過時間軸、分布數量，可看出全市感染熱區，密集之處會做機動打擊，邊境部分也會間接開來，不要跨界傳染，熱區內也會派機動防疫隊，定期定點、移動式採檢。

至於冷區殲滅戰，璩大成說，雖然某些地段密度不高，但還是有傳染風險，會採取「精準疫調」策略，從源頭尋找感染源，阻斷下游傳染可能，需要透過區域聯防、跨團隊的整合，揪出高危險群來做篩檢，讓熱區變冷區，冷區變成沒個案。

此外，柯文哲也說，過去4天救護車運送都很順暢，醫院量能夠，防疫旅館也僅住了一半，還有剩餘床位能支援新北。過去半個月中，專責病房、旅館總床數已擴增很多，但病人沒增加那麼快，「可見疾病在台北控制下來，心也比較安。」

(中時 )