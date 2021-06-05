中央流行疫情指揮中心今天宣布，「即日起針對移工非必要轉換至新雇主之作業，於第三級警戒期間暫緩作業」，勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良說明，即日起至三級警戒期間「暫停移工轉換雇主」，所有非必要轉換至新雇主包括合意轉換、期滿轉換，但如果合意轉換程序已走到快結束，如勞工已被帶走等情況，仍會繼續完成，如果是期滿的移工，會建議雇主續聘移工至疫情趨緩時，但就算雇主不願意續聘、移工也因暫緩無法找到下一個承接雇主，原雇主也要負照顧責任，至於原本期滿移工要在2個月找到下一個雇主，時間也會適度延長。

蔡孟良說，但若是如受看護人死亡、人身傷害、關廠歇業等不可歸責的情況，移工仍會繼續轉換，保障其權益。

蔡孟良提及，如果違反「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」或其他防疫措施，視為違反外國人生活照顧計畫書，「現在是零容忍」，會依就業服務法開罰6萬至30萬，後續也會依法廢聘，而京元電子就有相關違法事證，也請地方政府蒐集。

(中時 )