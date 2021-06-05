彰化縣長王惠美強調彰化準備好了，只要有疫苗，疫苗到位就可全面開打，一周可打完十萬劑。（謝瓊雲攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯指，南彰化醫院兩起群聚感染，分別發生在護理之家3B病房和6B病房區，將持續擴大監測，盼能釐清感染源。（謝瓊雲攝）

南彰化大型醫院兩起群聚傳染，今天新增護理之家90幾歲住民染疫。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣牌咖傳染鏈威力驚人，累計縣內已有24人確診。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣牌咖傳染鏈威力驚人，累計縣內已有24人確診。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化牌咖傳播鏈發威，彰化縣長王惠美5日公布再新增11例確診，今年累計達208例，她一直強調不要打牌，呼籲民眾發現有群聚就直接撥打110，她也強調彰化準備好了，依照過去萬人健檢10多年經驗，27處萬人接種站加上全縣522站都已整備，一天將可施打上萬劑，只要疫苗到位全面開打，一周就可打完10萬劑。

彰化縣長王惠美表示，擴大紓困將自7日啟動，曾經申請過的免審查會主動撥款，擴大紓困對象則可透過線上申請。而加發的5至7月生活補助也自3日起撥發，民眾可撥打04-7532226洽詢。她同時呼籲，端午連假避免跨縣市的移動。落實防疫，並宣布宗教活動一律禁止。

全縣第一批疫苗6500劑已全數打完，第二批6100劑也安排醫護施打，預計可讓全縣八成醫護打完第一劑，有民眾反映藥師可以打，藥師助理卻沒得打，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，由於撥發的疫苗數量就這麼多，依照中央訂的優先順序施打，有人打的到、就有人打不到，只能說很抱歉。

彰化縣新增11例確診，麻將牌咖傳染鏈再增添5例，累計線內已有24人確診，除了15名牌咖，其他都是牌咖的親友家人和職場接觸者，總計匡列723人居家隔離。另外6例感染源待查，包括大型家族群聚新增3人、另有民眾前往台中市醫院手術，與陪病家屬兩人術前採檢陽性，而南彰化醫院群聚，再增加日前確診護理之家的染疫百歲人瑞，其同室90幾歲長者也確診。

彰化縣目前居家隔離人數788人，累計已完成21198人篩檢，陽性率0.98％。葉彥伯指出，南彰化醫院與3樓附設護理之家，爆出的群聚，包括3B百歲人瑞住院至5B病房後出院回到3B染疫，他90幾歲的室友日前一採陰，4日二採確診陽性。

由於在6B病房也爆出20幾歲護理師和不同病房的兩病人染疫，衛生局將護理之家住民清空移置、6B病房也已清空進行大清消，全院採「只出不進」除了門診之外不再收治住院者，日前完成1877人次採檢，將持續擴大監測觀察，每隔72小時就篩檢，預估隔離中的護理住民、病房中的病人，都有可能陸續發病，盼能釐清群聚感染源，找出是哪個步驟流程出現問題。

(中時 )