京元電子竹南廠和超豐電子廠爆發移工群聚感染事件，京元電5日進行廠內消毒作業外，預計將快篩2389人，超豐電則將以3天時間快篩約4000名員工，由苑裡李綜合醫院協助採檢，中央流行疫情指揮中心宣布苗栗新增66例。

苗栗縣政府在稍後表示，中央流行疫情指揮中心5日通報苗栗縣新增的本土確診病例65例，其中1例重複案號，另一例在桃園，清查確診新增64案，外籍移工53例、本國11例。

其中，京元電子53例，移工43人、本國10人，超豐電子11例，移工10人、本國1人，目前確診個案，已收治隔離中。

苗栗縣政府說明，京元電子到5日上午11時累計篩檢4610人，檢出陽性59人，皆已採檢PCR，後送公司檢疫宿舍或居家採1人1室隔離。京元前天PCR確診77人，加昨天53人共計130人。

苗栗縣府表示，對於此次移工群聚事件，在6月1日發現京元第一個個案陽性時，即針對有移工的公司預警，協助規畫各公司篩檢，預計篩檢10237人，相關篩檢進行中，預計6月7日全部篩檢完畢。

截至6月4日苗栗縣獲撥新冠肺炎疫苗8800劑，接種對象為第一線醫護、警消、救護車及各鄉鎮清潔隊人員，已全部接種完畢。

社區行動篩檢站已開設7場次，共篩檢554人，因應京元案，6月下午於竹南園區社區公園設置快篩站，考量疫情之風險，未來將於頂埔里設置定點快篩站。

苗栗縣府指出，確診個案分布竹南及頭份，相關足跡彙整，日用品採買為竹南、頭份賣場(7-11、全家、家樂福、佳瑪生活館，每次約5到20分鐘，相關住址另行公布，移工會搭乘苗栗客運5801公車，已請監理站要求苗栗客運每日消毒3次。

(中時 )