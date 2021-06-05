《國防新聞》（Defense News）4日報導，美國海軍大型水面作戰艦更換計畫在經歷十多年的掙扎後，終於得以成立下一代飛彈驅逐艦DDG（X）計畫辦公室，負責監管相關作業執行；並提到該級艦的設計重點將是整合式動力系統（integrated power system, IPS），以確保其能源供給足以負擔新型雷達，甚至雷射武器等吃電怪獸。

DDG（X）計畫辦公室4日正式成立，將負責監督DDG（X）的採購策略，以及船艦設計、技術資料發展、實際建造、測試、服役和後續的維護計畫等；DDG（X）目前處於概念設計階段，預計2022財年進入初步設計階段、2026財年進入細節設計階段、2028財年正式開始建造。

《國防新聞》指出，勃克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦由於艦體設計局限，在升級時經常遭遇電力不足的窘境，因此DDG（X）的設計重點將是能源供應系統，甚至美國海軍船艦計畫執行辦公室（PEO Ships）下的電力船舶計畫辦公室（Electric Ships program office），都被直接整合進DDG（X）計畫辦公室；在後者目前的16個職位中，就有11個原本屬於電力船舶計畫辦公室。

這將讓DDG（X）得以運用比現有神盾系統還強大的感測器和作戰系統，以及雷射武器、電磁作戰設備等吃電怪獸；該級艦也可能搭載新型發射器，以使用無法裝入現有MK 41垂直發射系統的大尺寸遠程武器。

在2010年取消下一代巡洋艦CG（X）計畫後，美國海軍在整體戰略目標持續修正下，目前希望以較少數的大型水面艦，搭配大量相對小型的水面艦和無人船艦，以達成分散式殺傷（Distributed Lethality）的效果。預計大型水面艦的數量將自目前的92艘降至約74艘。

(中時新聞網)