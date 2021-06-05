西武獅隊5日繼續與養樂多隊交手，台灣好手吳念庭此役擔任二壘手、打第6棒，他在9局上加入隊友反攻行列，敲出本季第5轟，西武單局3轟逆轉，以6比3勝出。

吳念庭前3次打席都沒能敲安，分別是飛球、滾地球、滾地球出局，8局打完西武以2比3落後，9局上西武最後反攻機會，面對養樂多洋投麥加夫（Scott McGough），中村剛也轟出追平陽春彈，栗山巧敲安，山川穗高再補上逆轉2分炮，他單場雙響炮也助隊取得5比3領先。

此時吳念庭也加入隊友反攻行列，他表準第1球就將小白球扛出左外野全壘打球外，本季第5轟出爐，與山川穗高「背靠背」開轟，這也是他繼5月20日後再度開轟。

另場樂天金鷲與廣島隊的比賽，台灣投手宋家豪在第8局中繼登板，用15球面對4名打者被敲1支安打、1保送，將連續無失分場次推進至第10場；而先發的田中將大6局失3分，退場時球隊還以1比3落後，不過打線在下半局就追平，也讓他以無關勝負作收。

(中時 )