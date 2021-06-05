有些人天生智商高、腦力好，天賦異稟相當令人稱羨，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、射手座、雙子座天生聰明，擁有過目不忘的超強記憶力，光仰賴自己的頭腦就能牢記大量知識，更能透過跳躍式思考去活用所學，堪稱最強大腦。

▍1. 水瓶座

水瓶座思維很靈活，一般人需要死背硬記的東西，水瓶座卻能在腦袋中寫詩背誦，或是用圖像記憶法熟記，多元的學習方式最適合水瓶座，因為他們一向不適合太死板的教學。水瓶座除了記憶力、思考力好，還很會創新，擅長把腦中的知識加入自己的理解和創意，未來大有可為。

▍2.射手座

射手座平常看似迷糊，在生活上經常忘東忘西，但在真正的記憶力方面，射手座卻很強！舉凡是他們看過的書、聽過的話能記得清清楚楚，而且射手座的學習能力和領悟能力也十分快速，天賦異稟，只要他們願意努力，就能做得很好。

▍3.雙子座

雙子座非常聰明，可說是記憶力最強的星座，他們不但過目不忘，還能過耳不忘，舉一反三的能力讓人相當佩服。如果「天賦」是起跑線的話，那雙子座從出生開始就已經領先了！不過雙子座還是要保持謙虛的態度，不要過分依賴自己的小聰明，否則容易聰明反被聰明誤。

(中時新聞網)