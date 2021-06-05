《財訊》報導指出，根據合約，BioNTech（簡稱BNT）今年將提供一億劑德國廠生產的BNT疫苗（中國稱為復必泰）給復星醫藥，但是中國藥監局短期內卻沒有核准的跡象。市場傳聞，中國之所以遲遲不核准，是因為復星集團創辦人郭廣昌的江派色彩濃厚，也有一說中國政府擔心影響本土疫苗的銷售，不過，真相到底為何都難以證實。

最近香港《文匯報》又指出，香港尚有600餘萬劑復必泰疫苗將在3個月後過期，恐將浪費，復星有意轉向正急需疫苗的台灣。問題是，想要賣到台灣，復星醫藥只能以「外商」的身分申請核准，等於直接戳破一中議題，也難怪要急尋台灣中間商解套。

《財訊》分析，眼前復星醫藥確實進退兩難，好在當初簽約時，復星醫藥公司得以每股約31.63美元取得158萬股BNT股票，如今BNT股價逼近200美元，報酬率超過5倍，足堪安慰了！

(中時新聞網)