大S今(5日)火大宣布與「京城四少」汪小菲離婚，小倆口離婚原因眾說紛紜，有傳是大S為了汪小菲今早微博談及兩岸政治議題的發文大吵一架，也有媒體爆料指大S離婚絕非一時衝動，早在去年就有離婚念頭。同一時間，汪小菲去年9月被陸媒直擊醉後摟妹照，也在陸網再次瘋傳。

汪小菲與大S恩愛形象深植人心，然而他去年9年卻被陸媒直擊，趁著大S人在台灣的時候，與一票朋友現身北京酒吧聚會，玩到凌晨才離開，喝得醉醺醺的汪小菲還一把摟住一名長髮美女，兩人還拿出手機互相交換聯絡方式。

汪小菲去年被陸媒直擊酒吧摟妹。(取自新浪娛樂)

汪小菲去年被陸媒直擊酒吧摟妹。(取自新浪娛樂)

事後汪小菲更在微博火大澄清，直斥陸媒「你哪個眼睛看到我手了」、「別看著我幾天發幾個微博想家了就給我配圖編故事」。據悉，汪小菲當時被拍到現身酒吧時，因為疫情關係，已與妻兒分隔兩地3個多月，如今他單方面被大S離婚，這起舊聞也被網友起底瘋傳。

大S今日證實與汪小菲10年婚變，透露正在辦離婚手續中，對此汪小菲第一時間也向陸媒回應：「我不知情。」事後他更在微博發文，似在向大S低頭認錯，「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」不過大S也被發現已將微博與汪小菲的恩愛合照全刪除，離婚心意堅定。

(中時新聞網)