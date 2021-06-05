花蓮今0確診，累計38例確診中，有5人康復出院。由於各界仍關注何時能為民眾施打疫苗？衛生局長朱家祥說，花蓮共獲配發13200劑疫苗、已接種11400多劑，下週一就會全數接種完畢，未來將等中央再配給疫苗，原則上縣民每人都能至少施打1劑，可降低重症及死亡率，並規劃在體育館、學校操場等地，採取「遍地開花」方式，廣設疫苗施打站，減少群聚、快速施打。

因應新冠肺炎疫苗陸續到位，各縣市都規劃擴大施打，慈濟基金會表示願意提供全台靜思堂、慈濟園區共40處，在縣市政府認為場地合宜、防疫保護措施符合標準等條件下，提供地方縣市政府做為疫苗施打的場所。

朱家祥說，昨天起跟慈濟醫院合作，在協力樓一樓設置疫苗施打站，為基層診所人員接種，目前疫苗仍以醫護、消防、長照人員為施打優先，未來擴大接種時，除與慈濟合作，也規劃在體育場館、學校操場等「遍地開花」的方式，設置更多施打點，提供方便施打的地點，減少群聚、快速施打。同時也會視疫苗到位數量，至少能讓縣民都能施打一劑，降低重症死亡率。

此外，苗栗爆發移工群聚感染事件，警方也盤點縣內移工人數、分布，前往工廠稽查，並宣導加強防疫措施，縣府表示，即日起開放雇用移工的企業預約篩檢，目前已陸續收到企業申請預約。縣內約有5000多名外籍移工，花蓮美崙工業區最密集，以印尼、越南人數多，警方請雇主留意移工健康狀況，有問題立即跟衛生局聯繫。

(中時 )