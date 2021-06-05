美國國防部今天表示，將延續前總統川普（Donald Trump）規定軍事基地只能懸掛特定旗幟的政策，不破例讓美軍軍事設施於6月懸掛彩虹驕傲旗。

本週稍早，美國總統拜登（Joe Biden）在開啟慶祝同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ）驕傲月（Pride Month）的宣言中指出，聯邦機構有近1500名受任命者為LGBTQ族群。

2020年7月，川普政府五角大廈發布了僅允許軍事設施懸掛特定旗幟的政策，外界認為這是時任國防部長艾斯培（Mark Esper）禁止展示南方邦聯旗的實質措施，只是未具體言明。

拜登政府五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示：「這個月不會為了驕傲旗而有所例外。」

他說，做出這項決定，是因為這可能使得去年7月設下的規定受到其他挑戰。

柯比還說：「這絕非反映對（來自）LGBTQ+社群人士缺乏尊重或敬佩，包括對在這部門服務的現役或退役人員。我們為他們感到驕傲。」

美國著名智庫「蘭德公司」（Rand Corporation））2015年公布的一項研究發現，5.8%的現役人員為同性戀或雙性戀。

拜登上任第一天就簽署了一項行政命令，指示聯邦機構根據所有禁止性別歧視的聯邦法，保護LGBTQ族群。拜登也推翻前朝設下的跨性別人士從軍禁令。

拜登政府還推翻川普時期國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）禁止在美國大使館懸掛彩虹旗的命令，印度和澳洲等部份美國大使館強調他們對LGBTQ族群的支持。

(中央社)