新冠肺炎疫情升溫，全台升三級警戒，指揮中心及各地方政府不斷呼籲民眾非必要別外出，避免增加染疫風險，日前就有網友透露，室友外出購買民生物資時，居然大費周章的戴上防毒面具，讓他錯愕直呼「是不是太誇張了？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（5日）在PTT「八卦板」以「現在準備防毒面具，是不是太誇張了？」為題，PO文指出，室友出門採買民生物資時，居然戴上防毒面具，「而且旁邊有2個方正的小盒子的那種，看起來就很難呼吸！」讓他相當錯愕，認為雖然現在疫情嚴重，但也無須緊張到如此地步，更強調「現在是飛沫傳染，又不是空氣傳染！戴個口罩就好了！」

貼文一出隨即掀起熱議，不過網友們幾乎一面倒，認為以現在的疫情而言，戴上防毒面具並不算誇張，「捷運看很多次了」、「一點都不誇張」、「反正戴好戴滿，也沒人知道自己是誰」、「收銀員算高風險，多點保護我覺得可以」。

更有網友針對這種型號的防毒面具進行說明，直言配戴上沒想像中困難，也不會有過多的不舒服，「那個比普通口罩好呼吸，傻傻的」、「N95你沒辦法久戴，這可以」、「真的不錯，比口罩好戴」；不過也有人提醒，「新冠是氣溶膠傳染，也就是空氣傳染，不只飛沫」千萬不可不慎。

(中時新聞網)