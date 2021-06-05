康希諾生物公司和解放軍軍事科學院研究員、中國工程院院士陳薇聯合開發的霧化吸入式新冠疫苗，目前正在申請緊急使用授權。中國疾控中心主任高福表示，吸入式疫苗的機制會使其免疫效果可能更加顯著，可在人體中引起比肌肉注射更廣泛的免疫反應。

高福周五（4日）出席浦江創新論壇疫苗和全球健康論壇，他在接受《第一財經》訪問時談到吸入式疫苗。高福表示，新冠疫苗的免疫程序仍需進一步探索，但吸入式疫苗是模擬病毒的呼吸道感染，故此通過呼吸系統進行黏膜疫苗接種，可能會有益於在黏膜處誘導免疫反應，防止新冠病毒通過呼吸道傳播。

大陸最早進行吸入式疫苗研究，是廈門大學、北京萬泰、香港大學三方共同研發的一款以流感病毒為載體的新冠疫苗，通過模擬呼吸道病毒天然感染途徑，激活局部免疫應答和全身性免疫反應，發揮保護作用。該款疫苗的臨床試驗在去年8月27日獲得國家藥品監督管理局的應急審批。

另據此前公布，康希諾的霧化吸入式新冠疫苗不但無痛，而且僅需注射式疫苗的五分之一劑量便可生效，可形成體液免疫、細胞免疫、黏膜免疫三重免疫。

(中時 )