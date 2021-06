林志玲老公AKIRA同屬的「放浪兄弟」(EXILE)成員小林直己,昨(4日)驚傳確診新冠肺炎,根據日媒報導小林直己本月3日覺得身體不太舒適,隔天立刻接受PCR檢測,檢測結果呈現為陽性反應,日本經紀公司表示:「目前小林直己不會參加團體近期的演出活動。」

日本知名唱跳男子團體放浪兄弟(EXILE)兼三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE成員小林直己確診新冠肺炎,他將不會出現於本月10日至12日原本要舉辦「EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 "RISING SUN TO THE WORLD"」的演出,原本今晚8點舉行三代目J Soul Brothers直播活動將取消。

小林直己今年36歲,是日本的舞者、演員,擁有187公分的高挑身材,高中時期因為未來夢想想成為一名歌手,開始學習歌唱、跳舞,高中畢業後,就讀法政大學,但為了追求「把跳舞作為工作」這個夢想,從法政大學休學,2006年透過舞蹈團體「RAG POUND」,與AKIRA認識。

EXILE TRIBE FAMILY官網發布小林直己確診新冠肺炎消息。(圖/EXILE TRIBE FAMILY官網)

去年12月時放浪兄弟成員佐藤大樹就曾染疫,疑似是工作同事有人確診,被匡列後去檢測,才發現自己確診新冠肺炎,日前放浪兄弟才剛發表新單曲,還好其他成員檢測皆為陰性,日本經紀公司目前請專家組成的「LDH新型冠狀病毒感染對策專家團隊」的建議,每天對全體員工進行體溫測量和身體狀況報告,作為應對新型冠狀病毒傳染病的對策。

