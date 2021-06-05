全國三級警戒仍未解除，為減少群聚，有醫療院所採視訊看診，小兒科醫師陳木榮表示，看完視訊門診後，對方還沒付錢，帳號就被封鎖，讓他十分崩潰，貼文曝光引眾怒，婦產科醫師蘇怡寧則留言回應「我們的信念就是，你只能白嫖我一次」。

陳木榮4日在臉書《柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師》表示，日前昏天暗地的為一名孩童看完視訊門診後，慶幸的是孩子真的沒什麼大病、也不用吃什麼藥，但令他崩潰的是，看完門診，該名孩童的爸媽竟封鎖診所的[email protected]帳號，讓他崩潰大喊：「你們還沒有付錢啊！」。

陳木榮並PO出「該用戶已刪除或封鎖LINE帳號，無法傳訊給對方」的截圖，貼文一出引起眾怒，網友紛紛回應「故意的！惡劣！」、「反封鎖一次」、「怕是他們每個醫師都給白嫖一次」、「柚子醫師真的佛心啊，直接義診了」、「這種奧客下次不用見到他們了，祝福他們長命百歲 一路…」。

面對疫情嚴峻，卻頻頻傳出醫護人員遭傷害、霸凌等事件，有網友指出，在美國都要先付錢才能視訊看診，真的不能相信人性，以後誰敢用這種方式遠端看診？應該建立先付掛號費的機制，醫生也要留病歷個，而且就算診斷出沒病、沒拿藥也應該要付錢；還有網友忍不住說「以後可能十倍、二十倍以上奉還」。婦產科醫師蘇怡寧也前來留言回應「我們的信念就是，你只能白嫖我一次」。

醫護頻遭攻擊！長期壓榨近崩潰 陳玉鳳怒轟中央說謊

(中時新聞網)