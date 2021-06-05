半導體後段封測大廠京元電和超豐傳員工碓診疫染擴大，若因疫情影響導致停工時間拉長，半導體恐爆斷鏈危機。投資專家認為，台股目前雖與疫情脫鉤，但封測廠停工仍可能引發市場擔憂，加上大盤短線強彈逾2千點，指標有過熱之虞，下周高檔震盪換手機率偏高，若指數拉回至月線到季線之間，是不錯的買點，預期下周指數先蹲低，6月底因季底作帳行情，大盤可望再度向上攻堅。

京元電累計至周六（5日）有130位員工疫染，群聚感染持續延燒，公司停工2天全面大消毒，而超豐也有11位員工確診，目前對全體約4000名員工進行快篩，若疫染擴大而導致停工，勢必對產能供應造成影響。

儘管周五有封測廠停工、外資賣超166億等利空因素，但外界看好陸續公布5月份營收優於預期、Q3電子股旺季值得期待、美股多頭續攻帶旺台股，以及台幣升值熱錢湧入等利多。值得一提的是，美國費城半導體指數周五（4日）大漲2.39%，激勵台積電ADR大漲2.3%、聯電ADR上漲1.6%。

工商時報報導，國泰證期顧問處資深經理蔡明翰認為，目前台股位階，對下周指數有一定壓力，但台股基本面佳，沒有太多利空，指數拉回空間有限，月線16,500點具有強勁支撐，第三季又是電子旺季，6月底有望挑戰歷史高點17,709點，要由電子帶頭，指數才有拉升空間。

統一投顧董事長黎方國也指出，6月15日美國FOMC利率決策會議前，市場將靜待結果，台股將陷入觀望，預期上攻無力、逢高賣壓大，但若指數拉回到月線將是好買點，6月底前指數高點17,300點。

(中時新聞網)