台北市長柯文哲4日表示，北市防疫旅館床位還有1300床、量能夠，可協助新北收治，他今(5日)表示，從新北到北市防疫旅館的已有80人，陽明檢疫所收25人，後來看看防疫旅館還有1500床位可收快篩陽性者，有多的能量可幫新北。

針對日本疫苗來台，雙北是否應分配更多，柯文哲說，當萬華還沒擴散出去時，這樣是對的，但現在時間已過，到處都有確診，所以策略上要改變，打疫苗是個手段，124萬劑疫苗並不夠，中央還有很多防疫專家，北市就按照中央的意見執行。

(中時 )