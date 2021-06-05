北市防疫旅館量能夠 柯文哲：已幫新北收105人 17:162021/06/05 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT直播／張穎齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲4日表示，北市防疫旅館床位還有1300床、量能夠，可協助新北收治，他今(5日)表示，從新北到北市防疫旅館的已有80人，陽明檢疫所收25人，後來看看防疫旅館還有1500床位可收快篩陽性者，有多的能量可幫新北。 針對日本疫苗來台，雙北是否應分配更多，柯文哲說，當萬華還沒擴散出去時，這樣是對的，但現在時間已過，到處都有確診，所以策略上要改變，打疫苗是個手段，124萬劑疫苗並不夠，中央還有很多防疫專家，北市就按照中央的意見執行。 僅剩217專責病床 侯友宜：新北全國開床速度最快 侯示警 新北專責床僅能撐4天 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #北市 #防疫旅館 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳宜民：盼與柯P討論北市三期臨床「圈選接種」 15:012021/06/05 生活 未改善 板橋民享市場再休市3天 04:102021/06/05 地方新聞 科技防疫揪家戶群聚熱區 柯文哲：叫快篩車再去篩一遍 11:572021/06/05 生活 單日5千人 新北大型接種站曝光 侯友宜：只差疫苗了 11:262021/06/05 生活 新北已設23處中大型疫苗接種站 侯友宜：群體免疫達6成就有望恢復生活 15:302021/06/05 生活 家戶感染總會燒光 名醫：新北不會有下波高峰 08:562021/06/05 生活 洛杉基快評》兩岸入關防疫大不同 15:332021/06/05 快評 力挺一線消防 民間企業力挺防疫贈防毒面具 12:472021/06/05 社會 許淑華指北市淹水是人禍 柯文哲：時雨量破78毫米還是會淹 17:532021/06/05 政治 確診者從台北凱撒飯店離開 北市府：人已找到 14:422021/06/05 生活 新北基層警怒疫調亂套 侯友宜：衛生局同仁好多天沒回家睡覺 15:482021/06/05 生活 生活熱門新聞 暴雨狂炸後台南3水庫進帳多少？曾文水庫最新蓄水量曝光 - 生活 竹縣今增7確診 工研院員工一家4口染疫 - 生活 桃園新增16例足跡曝光 曾搭中壢客運1路公車 - 生活 暴雨刷北部 他上石門水庫集水區看到這幕 桃園人嗨翻：沒這麼爽過 - 生活 雷雨大進補千萬噸！翡翠水庫最新蓄水量曝光 數字太驚人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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