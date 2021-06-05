同仁醫院院長張澍平親自到板橋91歲阿嬤家， 為阿嬤採檢。（新北市社會局提供）

新北市成立到宅快篩隊，昨接獲一名板橋區91歲蔡姓阿嬤，其一家6口已有5人確診，蔡姓阿嬤卻因行動不便無法到快篩站採檢，在家人協助下向社會局申請到宅快篩服務，今日由新店同仁醫院院長張澍平，到宅幫阿嬤進行採檢，所幸阿嬤快篩結果為陰性，將進一步等待PCR採檢結果。

新北市社會局長張錦麗表示，這位板橋91歲蔡姓阿嬤一家6口有5人確診被隔離，由台北另位家屬趕回來照顧，急需要協助快篩，因阿嬤行動不便，無法自行到快篩站採檢，新北市到宅快篩隊即刻安排進場，除了幫助阿嬤確認是否染疫，也教導家屬各項衛教知識，學習正確的照顧方式，以減輕家屬的焦慮。

新店同仁醫院院長張澍平今日前往阿嬤板橋住處，親自為阿嬤採檢和做PCR檢測，快篩試劑幸運呈現陰性，將進一步等待PCR採檢結果。

除了協助採檢外，張澍平也提醒從台北趕回照顧阿嬤的家人，暫且不要去接觸其他確診家人的房間和物品，照顧阿嬤期間必須全程戴上口罩，勤洗手，隨時量測阿嬤的體溫，注意有無咳嗽發燒等狀況。

張錦麗表示，到宅快篩隊服務的對象為家中有確診被隔離者，但同家內還有年老長輩、未成年子女或身心障礙者，因無法獨自到快篩站作篩檢，因此特別提供到宅快篩服務，至於案件來源，從警察局疫調中心、新北市居家檢疫隔離關懷中心和社會局社工關懷中心，在服務過程中，發現有符合需求的家戶，即至Google表單中填列通報。

張錦麗表示，非常感謝同仁醫院張院長和護理師、醫檢師願意不計風險，為了仁醫的使命，助人的志願，勇於率先加入市府到宅快篩隊，也歡迎其他基層醫事團隊，包含醫師、護理師等，也能見賢思齊一起加入市府到宅快篩助弱勢的行列，讓弱勢獲助，家人安心一起做好守護健康與照顧。有意者可洽新北市通報專線居檢中心89535599分機1520 。

(中時 )