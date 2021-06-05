台東縣長饒慶鈴5日視察台東機場快篩站設置情形。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

新冠肺炎疫情持續嚴峻，引起離島居民恐慌，台東縣政府獲得民航局支持，在台東豐年機場設置快篩站，今天上午啟動，首日有5位民眾接受檢驗，結果都是陰性；另外，台東今天第3天零確診，縣長饒慶鈴提醒鄉親，千萬別鬆懈。

饒慶鈴今天到台東航空站視察快篩站設置情形，衛生局說明，旅客搭機前往蘭嶼、綠島，抵達機場時均需填寫「嚴重特殊傳染性肺炎台東飛蘭嶼／綠島航班旅客健康評估意願調查表」一式3份，交衛生局及民眾留存，如果旅客現場有症狀，則應配合核酸檢測，採檢後須返家等待檢驗結果，返家過程不得搭乘大眾運輸工具。

而如果過去14天曾有症狀旅客，則立即進行快篩，若為陰性得可搭機，若是陽性將會進行區隔，等候防疫計程車前往醫院加驗PCR核酸檢測，若是現場或過去14天皆無症狀的旅客，則可逕行搭機，或是可自願接受篩驗。

台東機場快篩站於今日上午6點30分正式啟動，有5位搭乘7點30分飛往綠島首班的旅客接受篩檢，結果都是陰性。饒慶鈴呼籲，衛生局已在綠島及蘭嶼衛生所，建置完成快篩及可提供準確率達95％以上的PCR核酸檢測服務，每人費用250元。

另外，饒慶鈴在臉書公布，台東今天連續第3天零確診，不少民眾留言「台東加油」，饒慶鈴表示，疫情持續嚴峻，大家千萬別鬆懈，宅在家裡耍廢護台東，守住疫情關鍵期，並提醒民眾，除了機場快篩站，台東縣目前有15個鄉鎮市衛生所提供快篩服務，請5月15日後雙北返東的鄉親盡快預約篩檢。

(中時 )