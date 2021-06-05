桃園市長鄭文燦5日表示，原訂6月初要打第2劑疫苗，但他認為要把機會讓給需要第1劑的人，因此宣布再延四周再打第2劑，貫徹疫苗普及化、第一線防疫人員優先的原則。他也提到今確診死亡者攀新高，中央應針對重症病人統籌安排，應可降低死亡率。

鄭文燦說，第1劑施打後就有7成的保護力，8周到12周再打第2劑，他希望大家可延長到12周再打，像他自己是地方防疫人員，4月12日率首長之先開打，原本計畫在6月初可以打第2劑，但他要再延4周，把施打的機會讓給第一劑者，達到普及化的目標。

鄭文燦說，日本捐贈的AZ疫苗上線後，應該貫徹第一劑普及化、以及第一線防疫人員優先的原則，目前中央流行疫情指揮中心希望一到六類身分優先，市府也完全支持這個政策。

面對5日新增38例死亡病例，創單日新高，鄭文燦說，各縣市醫療資源並不一致，中央應該針對重症病人的分布統籌安排，可降低死亡率，也可讓重症病人得到更好的照顧，各縣市要一起防疫，不因確診病例少而置身事外，醫療整備要同步到位，未來同島一命、同舟共濟，才有可能以台灣良好的醫療基礎，度過這次防疫醫療的挑戰。

鄭文燦也提到，目前桃殯跟中殯已經火化的確診病患累積有8人，全程必須穿戴個人防護裝備跟隔離衣，不諱言殯葬所的同仁心理壓力也很大，市府會優先安排火化人員施打疫苗。

(中時 )