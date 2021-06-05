蔬菜箱有高麗菜、大陸妹、匏瓜、大白菜、青江菜、萵苣、芹菜、南瓜、胡蘿蔔、大蒜、洋蔥等11種蔬菜，每箱約20公斤，市價約1000元。（吳芳銘提供）

雲林菜農林佳新在群組發起送3000箱健康蔬菜箱給在防疫第一線的醫護人員，由雲林小農無償供應，雲林縣府農業處長吳芳銘表示，這讓他看到「台灣最美麗的風景是人」。

吳芳銘說，預計3000多箱蔬菜箱，都由雲林小農無償供應，他們在疫情期間還需要紓困，但還是希望自己能為台灣戰疫做些什麼，自主發起送愛到前線，為醫護人員加持健康，主要以雲林縣的醫院防疫第一線醫護人員為優先，並希望能量能擴及投入防疫的衛生所和消防人員。

吳芳銘表示，第一階段目標為雲林縣內6大醫療院所，國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院、天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、國立成功大學醫學院附設醫院（斗六分院）、雲林基督教醫院及長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院，共計2000名醫護人員，自下週一起分別致贈，其餘依量能再分送。

蔬菜箱有高麗菜、大陸妹、匏瓜、大白菜、青江菜、萵苣、芹菜、南瓜、胡蘿蔔、大蒜、洋蔥等11種蔬菜，每箱約20公斤，市價約1000元。吳芳銘說，2週前他洽詢林佳新是否要推出蔬菜箱，林思考了幾天決定不要賺錢，改以行動號召小農支持醫護人員，著實令人感動。

(中時 )