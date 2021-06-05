今天稍早NBA官方又宣佈了一個獎項，那就是年度最佳運動精神獎，由公鹿主力控衛哈勒戴(Jrue Holiday)獲得，NBA目前打到季後賽陸續頒布許多獎項，其中克拉克森(Jordan Clarkson)拿下年度最佳第六人，蘭道爾(Julius Randle)拿下年度最佳進步獎，利拉德(Damian Lillard)則獲得年度最佳隊友獎肯定。

Milwaukee Bucks guard Jrue Holiday has received the Joe Dumars Trophy as the winner of the 2020-21 NBA Sportsmanship Award, the NBA announced today. The annual award honors a player who best represents the ideals of sportsmanship on the court.



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巧的是哈勒戴去年也拿下年度最佳隊友獎，不過他那時還在鵜鶘，本季轉到公鹿的他取代原本布雷索(Eric Bledsoe)位置，擔任球隊先發控球後衛的角色，而他的表現也相當稱職，外界都認為本季公鹿能在首輪橫掃熱火他功不可沒，例行賽球隊也因為他戰力更上一層樓，遠高於布雷索和球隊的化學反應。

哈勒戴在季後賽四場發揮普通，場均打36.3分鐘為球隊貢獻15.3分6.8籃板9.8助攻，投籃命中率48.1%、三分球命中率20.0%、罰球命中率66.7%，三項表現都不是太好，不過在「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)和米道頓(Khris Middleton)身邊他儼然成為隱形功臣，後兩者平均得分都來到20以上，哈勒戴其實無須砍太多分數，但他場均2.3次抄截再次證明他的防守能力。

其中在與熱火第四戰他貢獻11分6籃板9助攻4抄截全面數據，不管是控球或防守都能有效幫助和分擔其他隊友壓力，組織上也非常了得。目前將滿30歲的他進入NBA有11年，在2009年選秀會以首輪第十七順位被七六人選中，費城生涯後期慢慢被大家看見，也在2013年入選東區明星隊，接著轉到鵜鶘剛開始因傷表現不穩，但後來也逐漸回溫。

2018年1月29日，他以121-116擊敗火箭得到19分8助攻6籃板和生涯最高6阻攻，成為NBA歷史上首位在一場比賽得到17分6籃板7助攻和6阻攻的後衛，也證明了全能身手，如今他在2021年4月4日與公鹿簽約，合約長達4年1億3500萬美元，目前就例行賽和季後賽首輪表現可說值回票價，接下來公鹿將在第二輪面對強敵籃網，期待他有更好的發揮。

(中時新聞網)