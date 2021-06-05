疫情蔓延，死在家中案例頻傳，先後發生北投一家三口陳屍屋內，被里長通知破門才發現，男子陳屍萬華清茶館多時，被房東聞到屍臭才發現，台北市長柯文哲5日嚴正說，叫大家躲在家裡，不是說躲在山洞裡，彼此一個電話問候或視訊是必須的，少出門但不代表完全不跟社會來往，覺得怪怪不對勁就要多交談。

社會局長周榆修說，萬華男子並沒有確診資料；而北投3口都是高齡，但非弱勢福利身分，主要5月疫情爆發後，住萬華的兒子搬回到北投和父母住，僅存的妹妹5日確定陽性確診，父母、兒子這3名死者要等相驗結果。

柯強調，北投這個案子，是在外面住的二兒子打到家裡發現沒人接，所以當地里長才破門，他雖然叫大家少出門，但不是完全不跟社會來往，彼此要多聯絡，鼓勵用視訊。

媒體詢問，有確診家屬反映，2個弟弟都確診且其中1人去世，自己沒有被匡列，沒收到隔離通知書無法請領補助？北市副市長黃珊珊說，媒體爆料後，她也向媒體要到對方的連絡方式，因至今在北市防疫旅館死的有4人，內容應都有掌握，會再了解。

(中時 )