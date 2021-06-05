在生活中，我們總是會遇見各類形形色色的人，有些人單純沒心機，愛笑又好相處，但也有些人生性多疑，常常胡思亂想、防備他人，搜狐網命理專欄點名，金牛座、巨蟹座、天蠍座及雙魚座天生防備心最重，總是喜歡試探別人，不容易與人深交。

▍1.金牛座

金牛座在生活中雖然很老實，但是他們也有自己的秘密，不會毫無保留相信別人。他們雖然會主動去跟別人交朋友，和大家都很友好，但是僅限於表面關係，如果想要跟金牛座進一步深入認識，他們就會馬上開始排斥，甚至習慣性拒絕別人接近，只為了保護自己，以免受到不必要的傷害。

▍2.巨蟹座

巨蟹座是一個非常害怕被傷害的人，他們總會假裝堅強，來保護自己柔軟的內心，為了不讓自己受傷，他們絕不會讓別人隨意走進自己的心裡，所以總是在無形之中跟每個人保持距離，並且時刻防備著別人的好意。其實巨蟹座只是膽小，因為不想被傷害才會如此謹慎多疑。

▍3.天蠍座

天蠍座內心敏感、天性多疑，他們總是會用自己的眼光去質疑別人的善意，不管別人對他們的好是不是有目的，他們一律都會先斷定對方圖謀不軌，更會不斷猜疑，並且不動聲色的去試探對方。就算對方真的是為了他們好，他們也會保持著警惕心，絕對不會輕易相信別人的話。

▍4.雙魚座

雙魚座是一個沒有安全感的人，精神過於敏感，對周圍的一切都時刻保持警惕。他們不敢輕易相信任何人，害怕自己會受騙或被利用。一旦雙魚座越是沒安全感，就越容易去防備其他人，不管別人對他們多好，他們依舊無法打開自己的真心，因為他們承受不住任何一次的打擊和傷害，為了以防萬一，只好不斷試探周圍的每一個人。

(中時新聞網)