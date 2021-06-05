中時新聞網全新一季實境秀節目《被政治耽誤》系列，第八集邀請政壇無人不知無人不曉的運動健將李明賢，熱愛各類運動的他，這次也挑戰了製作單位沒有給腳本的秘密企劃。他在拍攝當天向製作單位喊話「不要是整人三項就好！」

龍舟競速笑料百出 李明賢意外成水男孩｜Dragon Boat Racing ｜《被政治耽誤》ft.勁揚龍舟隊

李明賢表示，自己對當下狀況摸不著頭緒，只見遠方岸上有一群人穿著救身衣，也不清楚究竟要做什麼。正當李明賢疑惑時，眼前出現一名男子遞給他神秘卷軸，究竟卷軸裡藏著什麼秘密企劃？他又該如何應付？精彩搞笑畫面就在影片中。

即將下海的李明賢究竟會碰到什麼狀況呢。（圖/林荷玉攝）

李明賢接受卷軸中的龍舟挑戰，沒想到這項水上運動讓他喘到懷疑人生，教練更喊聲挑釁，讓岸上隊友起鬨下注，逼得李明賢不得不說「下注一箱啤酒啦！」，面對教練隊的隊員們氣勢高漲，最後勝負鹿死誰手？划到最後生無可戀的他，更被隊員慫恿一起參加龍舟隊，不料李明賢爆出一句話笑翻一整船人。

議員李明賢與勁揚龍舟隊隊員大合照。（圖/孫芳柔攝）

累到眼花的李明賢，接下任務卡後更是頻頻看錯任務內容，與老外隊一同比賽競速的他，做了一件事情讓隊友直接罷工！沒想到在返回岸邊途中，李明賢累到意外落水，成了碧潭水男孩，令現場的人捧腹大笑，也結束了這次水上健將體驗行。

(中時新聞網)