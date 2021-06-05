竹山警方破獲移工暴力討債集團，並查扣鋁棒、空氣槍等犯罪工具。（警方提供／林欣儀南投傳真）

疫情嚴峻之際，南投縣竟有移工群聚，甚至組成暴力討債集團。在彰化工作的越南籍武姓移工因與張姓同鄉有債務糾紛，本月2日夥同多名同鄉，強行押走張男並拘禁他，竹山警方獲報後組成專案小組查緝，3日下午順利救出被害人，並逮捕武男等共8名涉案移工。

警方調查，張姓移工疑因積欠同鄉武姓移工10萬元債務，引發武男不滿，本月2日凌晨4時許，竟夥同另7名越南籍同鄉、分乘2輛車，到張男工作的南投縣竹山鎮，強押張男上車後載回彰化1間宿舍內，連同武男在內的8人不但對張男施以拳打腳踢，還將他關在宿舍內。

警方表示，獲報後隨即組成專案小組深入追查，在南投地檢署檢察官指揮下，24小時內掌握張男遭拘禁處，並於3日下午救出張男；員警進入該宿舍時，8名移工不但都沒有戴口罩，甚至還群聚在一起吸食安非他命，現場查扣斧頭、空氣槍及鋁棒等犯罪工具。

警方調查，武姓移工與另7名同夥都是在彰化工作，張男則在竹山從事採茶工作，武男供稱是因張男積欠他10萬元債務，卻遲遲不還、且避不見面，才會找來其他友人、想教訓張男。但張男宣稱自己並未欠武男金錢。

值得一提的是，因近來疫情嚴峻，且苗栗科技大廠已出現移工群聚感染，基於防疫考量，員警特別讓所有被逮移工都穿上全副防疫裝備、先到醫院做PCR檢測為陰性後，才帶回警分局偵訊，訊後依傷害、毒品等罪嫌法辦，並將就違反《傳染病防治法》部分函請彰化縣衛生局裁罰。

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(中時 )