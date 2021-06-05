暴雨淹翻北市，北市議員許淑華指是西大排被垃圾堵死，排水閘太小，屬人為疏失，叫台北市長柯文哲別怪老天爺，柯5日回應，北市下水道防洪設計是78毫米，時雨量在78毫米以下他會負責，但超過還是會淹，已有計畫要提高至88毫米。

柯說，北市下水道防洪設計目前是78毫米，下雨超過還是會淹，他也嚇一跳、滿驚訝的，因4日下雨大概是北市幾十年歷史上排名第5多，時雨量最高到209毫米，相當多，但也有要將防洪計畫標準提高至88毫米，不過牽涉到很多設計、要花很多錢，他要誠實跟市民講，超過還是會淹，但已很快退，只要不是每小時都連續雨量達78毫米以上。

針對雨後，松仁路坑坑巴巴，被稱是豆腐渣工程，柯說，每次颱風、強降雨來後，他都會蒐集問題，分門別類並提出反省改進計畫，每次天災都會一步步解決，建構更安全的城市是他的執政目標，放心，有問題他都反省改進。

社會局長周榆修說，對於淹水導致民眾財產損失，依經濟部水災災害救助種類及標準的淹水救助，實際居住的住屋，因水災淹水達50公分未達100公分，每戶核發1萬元；淹水達100公分，每戶核發2萬元，以門牌一戶計算，提醒民眾如住家淹水，先拍照佐證住家淹水高度，待災情平緩後向居住所在地區公所申請，由區公所進行會勘認定。

針對捷運、公車在尖峰時刻減班，導致人擠人，是否造成防疫破口，副市長黃珊珊說，已要求下周開始，尖峰時刻不減班、恢復正常，離峰再看狀況調整。

(中時 )