「光織影舞」、「2021台灣設計展」、「國際管樂節」等3大活動都延期舉辦。（嘉義市政府提供）

本土疫情持續嚴峻，嘉義市長黃敏惠5日線上直播記者會宣布，原訂9月要登場的「光織影舞」、10月要舉辦的「2021台灣設計展」、12月的「國際管樂節」等3大活動都延期舉辦。

黃敏惠也提到嘉義市疫苗施打的進度，目前嘉義市獲得中央分配1萬2600劑疫苗，截至6月4日已經完成施打1萬0420劑，施打率達82.7％，預計6月8日施打完畢。

黃敏惠表示，嘉義市也努力增加採檢量能，不鼓勵人流在縣市間移動，但旅外學子因畢業或放暑假仍會陸續回嘉，市府規畫「自熱區返鄉學子採檢專案」，免費PCR採檢從新北市、台北市、基隆市、桃園市、台中市、彰化縣等熱區返鄉的學子。

學生父母任一方或學生本人設籍嘉義市、無症狀學生都可預約採檢，預計6月8日開放預約，預約網址：嘉義市政府網站首頁／ COVID-19疫情資訊專區／COVID-19篩檢；採檢地點在台中榮民總醫院嘉義分院，每天120個名額；採檢期日自6月9日至6月13日（含周六日）。

(中時 )