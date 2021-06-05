苗栗電子廠接連爆出移工群聚，中央流行疫情指揮中心日前派遣醫福會執行長王必勝前往設立「前進指揮所」。專家擔憂，若當中的確診者病毒量高，影響力恐怕就會「無遠弗屆」，加上移工多使用大眾運輸，擔憂重演萬華茶室的情況，政府應針對移工在鄰近縣市常去的場所，如新竹火車站、台中第一廣場等，甚至是一些小店，進行廣篩，將萬華經驗套用到此次的事件上。

北醫附醫胸腔內科主任周百謙表示，移工在台灣基本上屬於特殊團體，文化、語言不通，導致他們醫療資源涵蓋率比較受限，前往求診也需要翻譯。此次事件必須關注的是，究竟作業員平常是否都沒有症狀，還是因為語言不通而在表達上有困難。

此次英國變異株對移工的影響是個關鍵，另Ct值也是個重點，希望指揮中心對外公布。周百謙表示，萬華茶室起初的個案Ct值都很低，落在15上下，這意味著病毒量很高，傳播的速度非常快。由於移工在台灣不常自行開車，而會大量使用大眾運輸，若病毒量高，影響可能會像萬華茶室一樣「無遠弗屆」。

周百謙認為，政府應將萬華的經驗套用在苗栗移工群聚事件上，這些移工的活動範圍可能不只苗栗，休假日也可能前往其他縣市活動，像是台中的第一廣場、新竹火車站、苗栗車站，或是一些賣食物、電話卡的小店等。目前其實已經難以仔細去調查個案哪一天去了哪裡，但應弄清楚移工常出沒的熱區，越是不知名的小店越要注意，並針對這些地方進行廣篩，找出潛藏的感染者。

(中時 )