梅雨鋒面帶來大雨，雲嘉地區水庫皆有進帳，約可提供嘉義地區26天用水量；但降雨也導致古坑鄉多處道路坍方，所幸無人受傷，雲林縣府工務處緊急搶通，預計晚間6時恢復。

雲林縣湖山水庫主任李炎任說，這波鋒面帶來雨勢下在集水區，水庫進帳不少，截至昨天下午為止，湖山水庫水位193.77公尺，蓄水量2168.91公尺，蓄水率從上月底最低的29%左右，回升到41.46%。

李炎任估計可支撐到8月，但旱象仍未全面解決，民眾還是要節約用水。

台灣自來水公司第五區管理處副處長吳界明表示，受到這波梅雨鋒面影響，仁義潭水庫水位上升17公分，有效蓄水量712萬噸，蓄水率28.2%，未來這幾天還會陸續進水，嘉市蘭潭蓄水量340萬噸，蓄水率36.8%。

吳界明指出，仁義潭水庫和蘭潭水庫皆有進帳，大概可提供嘉義地區26天用水量。

梅雨鋒面帶來豐沛的雨量，造成雲林縣古坑鄉多個道路坍方；雲林縣府工務處指出古坑鄉149甲線縣道22.5K、26.5K道出現邊坡土石鬆動坍方，雙向交通阻斷；另215線8K路段、158甲線46K等路段也出現邊坡土石坍方，所幸道路坍方都未造成人車損傷，工務處緊急搶通。

雲林縣府工務處呼籲，目前山區雨勢仍然持續，請用路人最好避免上山，以免發生危險。

(中央社)