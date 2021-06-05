知名直播主「吳小哲」2019年8月於直播途中遭擄，隨後發現被打到手腳骨折丟包在新埤親水公園，檢警事後逮捕包括洪姓男子在內等3名嫌犯，經法官審酌後，一審依殺人未遂等罪，分別判處1年10月至3年不等徒刑，全案可上訴。

超過數萬人按讚的直播主吳小哲，因曾和綜藝天王吳宗憲一起開直播賣東西而打出名號，但因為直播利益引發糾紛，多次與「包龍星直播網」成員網上互嗆，進而上演擄人事件。

行凶的是與吳小哲熟識、同是經營臉書直播的「包龍星直播網」成員，包括洪姓、陳姓與潘姓男子，由於當時傷勢大多在手、腳及嘴巴，明顯看出「對方就是要毀了他的直播路」。

本名吳季哲的吳小哲說，當天被擄走後，車上3人一句話都還沒講、便直接開打，車行至新園鄉港西村，他曾趁亂跳車，沒想到還是被抓回車上，又是一陣痛毆。

「第2次被抓上車，頭、眼都被衣服蓋住，手腳被綁住」吳季哲餘悸猶存地說，隱約聽到拉槍機聲音，對方說，這樣血才不會濺的到處都是，心想「這次應該沒命了」。最終車停在一處伸手不見五指的野外，3人拿著甩棍、高爾夫球杆對他施虐1個多小時，「真的痛到多次昏厥」。

打到他們沒力，又在現場挖了一個洞，揚言將他活埋，最後綽號阿南的陳姓嫌犯，拿了一把甩棍，從他左腳踝直直插了下去，幾乎要把骨頭挑出來，這也是傷勢最嚴重的地方，吳季哲曾經談及此事時憤怒的說，「你認為我這樣還會原諒他們嗎？」

屏東地院法官審酌後認為，3嫌因故與吳季哲存有糾紛，不思理性解決，於直播進行中強押對方上車，載往人煙罕至之處，藉眾欺寡，以徒手、甩棍毆擊，剝奪行動自由近6小時，且迄今未與吳達成和解，因此判處洪男2年2月、陳男3年、潘男1年10月不等徒刑。

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(中時 )