「炫富拳王」梅威瑟(Floyd Mayweather, Jr)將在6月7日中午對決網紅拳手羅根保羅(Logan Paul)，此戰還未開打就引起世界關注，梅威瑟之所以想再回到拳擊場無疑是為進帳大把鈔票，不過也有私人恩怨成份在內，因為羅根保羅曾在場上KO掉NBA灌籃王奈特羅賓生(Nate Robinson)，而據傳梅威瑟與奈特羅賓生是好朋友，這場表演賽也是為了幫好兄弟復仇。

The faceoff is over when Mayweather says it’s over 👀 @FloydMayweather wouldn’t let @LoganPaul take a step back or break eye contact during today’s stare down.



(🎥: @OmarESPN) pic.twitter.com/Pw76MYZMnq — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 3, 2021

而在比賽開打前幾個月雙方場外就開始放話，兩人於開賽記者會就擦出許多火花，羅根保羅的弟弟傑克保羅(Jack Paul)還到記者會現場大鬧一番，將梅威瑟的帽子搶走嬉鬧他，沒想到梅威瑟一個箭步就衝上前將他痛扁一頓，另外他最近與羅根保羅又爆發出許多口水戰，他在大戰前最後一次見面會上，狠狠瞪著羅根保羅，揚言要把他打成「肉醬」。

他表示：「這很有趣，但這是我的工作，網紅跟職業拳手不同，我是一位戰士，沒什麼好擔憂，我打了25年，無論什麼比賽都能笑到最後，我很高興他有信心，也很高興他相信自己能贏，我翻了以前新聞，我面對過的50個拳手都說了相同的話。我想這傢伙會被我打成肉醬，就算我從拳擊場退休了，但我還沒從娛樂和賺錢事業退出！」

聽到梅威瑟如此嗆辣叫囂，羅根保羅也不甘示弱回應說：「我必須把他擊倒，讓他永遠退役。我沒有選擇拳擊，是拳擊選了我，我收到拳擊的挑戰，我應戰了。這是場戰鬥，任何事都可能發生。」看來羅根保羅仍相當有自信能贏。而梅威瑟雖然嘴巴說得簡單，但他其實為這次比賽下足心力，在上個月他為了訓練還將未婚妻趕出豪宅，也常放出自己在訓練的影片，相信他也抱著背水一戰的壓力。

(中時新聞網)