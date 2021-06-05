超豐電子爆11名移工群聚感染，其母公司力成科技今（5日）下午驚傳湖口廠發生氣爆，據悉為進行汙水管線修繕作業時，疑沼氣引爆，致使汙水管線爆炸，目前力成已將人員疏通，並無傳出傷亡。

新竹縣消防局稱，氣爆發生地點位在該廠房地下2樓，疑為2名外包廠商人員在進行排水溝清洗作業時，致使沼氣外洩引爆後發生氣爆，現場並無人員傷亡。

(中時新聞網)