力成科技驚傳湖口廠氣爆 疑沼氣外洩 人員無傷亡 18:142021/06/05 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 力成科技驚傳湖口廠氣爆，疑沼氣外洩無傷亡。（圖／摘自力成科技臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 超豐電子爆11名移工群聚感染，其母公司力成科技今（5日）下午驚傳湖口廠發生氣爆，據悉為進行汙水管線修繕作業時，疑沼氣引爆，致使汙水管線爆炸，目前力成已將人員疏通，並無傳出傷亡。 新竹縣消防局稱，氣爆發生地點位在該廠房地下2樓，疑為2名外包廠商人員在進行排水溝清洗作業時，致使沼氣外洩引爆後發生氣爆，現場並無人員傷亡。 大S驚爆離婚 傳導火線竟是汪小菲微博PO文內容 得產能得天下 從台灣擴散全球 半導體產能保衛戰開打 (中時新聞網) #力成 #超豐 #驚傳 #湖口廠 #氣爆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大S驚爆與汪小菲離婚 知名律師：算是新時代模範婚姻 15:042021/06/05 娛樂 高檢署驚傳1書記官陰轉陽確診 急啟應變機制匡列接觸者 20:472021/06/05 社會 運價飆到失控 內行人驚爆：要拿空白支票來搶船 05:462021/06/05 財經 竹南科技廠感染擴大 財經網紅揭疫情失控恐怖後果 17:272021/06/05 財經 封測停工拉長 半導體恐斷鏈 04:102021/06/05 財經要聞 院士陳培哲籲速引進單株抗體療法 助新冠重症死亡減半 13:282021/06/05 生活 除了京元電、超豐 智邦科技也有1員工染疫 17:452021/06/05 財經 江蕙推手陳維祥染疫呼籲少出門 04:102021/06/05 娛樂新聞 疫情燒進電子廠 智邦科技1員工染疫 急升防疫措施 18:552021/06/05 財經 大S與汪小菲10年婚姻玩完 驚爆離婚 12:022021/06/05 娛樂 日本AZ疫苗盒「meiji」現蹤 網驚「做冰淇淋那公司」事業群爆狂 21:552021/06/05 社會 財經熱門新聞 台積電3奈米貴爆誰要？市場質疑被這1幕狠打臉 - 財經 台積電員工在大陸超夯 陸媒爆挖角薪資價碼 - 財經 京元電確診連環爆 網預言：這家若停工會收到很多疫苗 - 財經 拜登擴大對陸企制裁 專家驚見這2家入列：下一個戰場 - 財經 一睡醒「戶頭多了3萬」他狂喊超爽 紓困補助1圖看懂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。