全國三級警戒繼續延長下，京站時尚廣場持續全力配合中央及雙北政府防疫政策，響應政府持續「強化三級防疫措施」，考量到為提供顧客、同仁更安心的購物及工作環境，降低商場群聚感染風險，因此台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，將於明（6日）到8日再度自主停業3日，而停業期間將持續進行更完善清潔消毒措施。日後京站也將持續觀察中央流行疫情指揮中心公告，視最新疫情做最快速的滾動式管理，14日起營業時間為周一到周日12:00-20:30。

(中時 )