配合防疫 京站雙北3店宣布自主停業3天 18:132021/06/05 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京站時尚廣場明起自主停業3日。（京站提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國三級警戒繼續延長下，京站時尚廣場持續全力配合中央及雙北政府防疫政策，響應政府持續「強化三級防疫措施」，考量到為提供顧客、同仁更安心的購物及工作環境，降低商場群聚感染風險，因此台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店，將於明（6日）到8日再度自主停業3日，而停業期間將持續進行更完善清潔消毒措施。日後京站也將持續觀察中央流行疫情指揮中心公告，視最新疫情做最快速的滾動式管理，14日起營業時間為周一到周日12:00-20:30。 京元電急轉彎 停工兩天除疫 新竹今增1確診為京元電員工 足跡曝光連續4日到苗栗用餐 (中時 ) #雙北 #京站時尚廣場 #自主停業 #防疫 #停業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南＋0 南科加強防疫將啟動篩檢 04:102021/06/05 地方新聞 麥寮、敦北員工確診 台塑應變 04:102021/06/05 財經要聞 全國確診學生日增28人 國中會考補考缺考15人 14:122021/06/05 生活 京元電移工爆疫情群聚 勞動部：雇主自行停業薪資應照給 09:002021/06/05 生活 苗栗淪重災區 京元電、超豐電單日確診暴增64例 16:502021/06/05 生活 京元電群聚擴大 再增8人陽性 今廣篩近2400人 10:332021/06/05 生活 6月14日解除三級 柯稱難達成 04:102021/06/05 焦點要聞 軍卡開進竹科 「護國神山山脈」篩檢站開設 09:002021/06/05 生活 竹南科技廠感染擴大 財經網紅揭疫情失控恐怖後果 17:272021/06/05 財經 竹科剉咧等 急設站篩檢4千移工 04:102021/06/05 焦點要聞 指揮中心：免費提供民眾接種公費COVID-19疫苗服務 6月7日起實施 21:312021/06/05 財經 生活熱門新聞 暴雨狂炸後台南3水庫進帳多少？曾文水庫最新蓄水量曝光 - 生活 暴雨刷北部 他上石門水庫集水區看到這幕 桃園人嗨翻：沒這麼爽過 - 生活 重返8字頭！翡翠水庫31小時進補3800萬噸 最新數字曝光太狂 - 生活 竹縣今增7確診 工研院員工一家4口染疫 - 生活 桃園新增16例足跡曝光 曾搭中壢客運1路公車 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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