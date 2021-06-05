晶圓測試廠京元電子與超豐電子爆發移工群聚感染，外界擔心影響半導體供應鏈。業者分析，遭匡列員工將被凍結人力2到3週，可能導致短期缺工，部分交期較慢，但仍可透過人力調度因應。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，京元電子苗栗竹南廠群聚感染事件，截至目前已有131人確診；昨天晚間又傳出同樣位於苗栗的IC封測廠超豐電子也爆發群聚疫情，至今已有9人確診。

苗栗縣政府衛生局副局長莊素玲今天下午指出，網通大廠智邦科技在苗栗縣內廠區有1名確診者，為零星個案，目前隔離收治中，智邦科技已自行規劃於4、7、9日對員工進行快篩，預計篩檢1500人。

市場傳出京元電部分客戶與供應商搶在昨晚消毒前進入工廠搬貨，京元電代理發言人張垂欽對此回應，公司出貨都有既定流程，不太可能有客戶到工廠自行搬貨。

至於往來密切的IC設計客戶是否需要加入快篩，張垂欽表示，要由客戶決定，京元電會先處理自己員工的問題。外傳IC設計客戶可能考慮轉廠，他指出，如果同業沒有客戶需要的設備或零配件，不見得能轉得成。

張垂欽說，這幾天京元電人力會受到影響，接下來再看人力如何調度，事實上每個月都有人力進進出出；不過目前IC製造供應鏈每家公司的產能都比較緊，不見得大家都能夠銜接。

張垂欽認為，半導體供應鏈受群聚感染影響的程度「沒想像那麼嚴重」，京元電員工總數約7000人，這次匡列200至300人，占總人力約3%，不至於讓台灣供應鏈出很大問題，頂多是交期慢一點，但不是所有交期都慢，除非整個廠都關掉，那才是問題。

他進一步分析，台灣自疫情以來，對外籍移工管制比較嚴格，進來人數較少；原本在台灣的移工如果合約到期，可能會轉換雇主，主要由仲介公司處理。但現在為了避免移工轉換成為防疫破口，移工合約到期後不會馬上找新雇主。

張垂欽認為，這次京元電匡列200至300人，經過檢疫和治療等流程，估計將凍結相關人力2到3週，可能有短期缺工的問題，但不會影響太久，仍可透過人力調度因應。

市調機構集邦科技指出，京元電今年第1季營收2.67億美元（約新台幣73.5億元），在全球封測市占率約3.7%，為第8大封測廠。

據京元電估計，6月產量將因停工計畫而減少4%至6%，6月營收也將同步減少約4%至6%。不過，京元電強調，待清消作業完成後，將透過產能調配，彌補產能的損失，對全年財務及業務無重大影響。

手機晶片廠聯發科為京元電最大客戶，2020年占京元電銷貨比重約10%。其他客戶還有高通（Qualcomm）等邏輯IC、混合訊號IC、記憶體、無線網路與驅動IC廠。業者普遍指出，目前對產品出貨並無明顯影響，會緊密觀察後續發展。

(中央社)