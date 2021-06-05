永齡基金會預計購買500萬劑BNT疫苗捐給台灣，原先指揮中心表示沒有原廠授權書。指揮中心指揮官陳時中今天改口表示，預計下周會先核准一些緊急使用授權，方便未來進口。資深媒體人李艷秋表示，原來政府只要求永齡拿出原廠授權，卻一直沒給緊急授權；她甚至直言，若為了護航國產疫苗，繼續把國際認證的疫苗擋在外頭，逼得國人非要打國產疫苗，絕對會發生一場驚天動地的人民大反撲。

李艷秋5日在臉書粉專貼文表示。看完指揮中心今天的記者會，XXX已經衝到嘴邊。陳時中說下個星期會把BNT和Johnson的緊急授權EUA開出來，好方便民間進口，原來政府只要求永齡拿出原廠授權，卻一直沒給緊急授權，原藥廠怎麼可能在沒有對方政府授權的情況下出貨呢？陳時中還滿口風涼話説「我敢講，現在誰也買不到」，廢話，設了這麼多絆腳索，誰買得到？

李艷秋接著提出三要求：1、立刻將政府的授權書交給永齡和佛光山，由他們代表政府去談，就算要透過上海復星，只要是德國原廠出貨，都應該視同原廠授權。2、政府已經購買了1500萬劑莫德納和AZ，證明原先的管道並沒有中共阻攔，何不加量訂購，買好買滿，就算經費提高，比起失去家人的痛，我們願意承擔。3、不要再為國產疫苗保留配額，在十萬火急的需求下，國人已經確定國產疫苗緩不濟急。如果為了護航國產疫苗，繼續把國際認證的疫苗擋在外面，逼使國人非要打國產疫苗，絕對會發生一場驚天動地的人民大反撲。

李艷秋指出，我們支持發展國產疫苗，但是請國產疫苗按部就班的通過檢驗，以後市場可期。如果現在霸王硬上弓，扼殺國產疫苗的人，就是蔡英文。只要有疫苗，政府行政不延誤，全世界看好了，台灣會示範，在最短時間，最多人完成疫苗注射。

網友回應說，「日本政府從說要捐疫苗到付諸行動只用了短短幾天，而我們的政府卻還在紙上談兵，各種政治操作。政客們，會有報應的！老天爺和全國老百姓都在盯著你們，好自為之！」、「對這個政府充滿憤怒、失望、還有無可奈何。這是人民自己用選票選出來的，還能說什麼？期望越大，失望也越大。」、「已浪費很多天了。」、「今日死亡人數已校正回歸為37人。」

(中時新聞網)