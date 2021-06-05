近來由於長照機構群聚感染率急速上升，甚至有長照機構因群聚染疫而造成7人死亡的案例。而因住宿型長照機構的長者大部分都有多重疾病的病史，而依最近的統計:60歲以上染疫後造成之重症率已破 三成，死亡率也高達4%，而美國一年多來59萬因染疫死亡案件，有近31%是發生在長照機。

為能防止長照機構因群聚造成疫情惡化，萬安生命創辦人暨帝葟國際董事長吳珅篁及時捐款300萬元予台灣長照醫學會，統籌增購必備防疫物資，並委託醫學會專業協助，在疫情嚴重當下，儘速強化長照機構弱勢區塊的抗疫能力。

這項捐贈儀式5日由台灣長照醫學會理事長劉伯恩代表接受，在捐贈儀式中，吳珅篁董事長強調，台灣目前有將近16%人口已進入高齡的社會，但社會因存在嚴重城差距及貧富差距，特別在健康照護也都出現同樣的落差。

吳珅篁也認為，近期國內又發生多起長照機構群聚案例，到目前已有7人死亡，為能參與此次的抗疫救助工作，他以拋磚引玉的做法，先捐助300萬，委託國內專業的台灣長照醫學會，負責添購防疫抗疫的醫療用品，並規劃緊急需要協助的弱勢長照族相關族群，希望能對於減少群聚感染的醫療善工有所幫助。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩也表示，目前長照機構發生群聚感染的情況是一件嚴肅的問題，因長照機構被照顧者七成有慢性疾病病史，加上多重疾病的夾擊，身體免疫疫本來就比較弱，因此染疫後導致重症，甚至死亡的比例就會升高，像吳珅篁董事長的企業家，本著人飢己飢的胸懷，主動出資投入抗疫的行列，不僅有對需要者能有及時幫助，同時也關懷到社會中常被忽略的弱勢族群。

吳珅篁董事長並大聲呼籲：「全島一命，大家有錢出錢有力出力。一起為守護台灣人的生命及健康來努力！」。

(中時新聞網)