日本獨立行政法人經濟產業研究所公布一項調查指出，會影響接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗意願的原因，包括性別、年齡，及存款金額等經濟狀況。

日本時事通信社報導，這項調查到5月6日止，在網路上共進行兩週時間，再由調查團隊分析尚未接種疫苗的18歲到74歲男女共1萬1637名受訪者。

調查顯示，雖然有60.9%受訪者有意接種疫苗，但也有9%受訪者無意接種疫苗，及30.1%受調查者表示「絕對不會接種疫苗」。

調查團隊發現，相較於回答會接種疫苗的人，回答無意或絕對不會接種疫苗的人當中，大多是女性、存款金額少、不容易相信他人及抱有全面性不安全感的人。

從年齡別來看，18歲到29歲受訪者有17.5%表示自己無意接種疫苗；而65歲以上受訪者僅有4.8%無意接種疫苗。

負責調查的經濟產業研究所首席研究員關澤洋一等人說，年輕且經濟狀況不佳的人，比較沒有接種疫苗的動機，不接種的可能性高。

他們認為，為獲得大多數人口都有免疫能力的「集體免疫」，必須找出強化這些人接種疫苗動機的方法。

(中央社)