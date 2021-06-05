滿口謊言的人在說謊時總是臉不紅氣不喘，讓人完全無法猜透，但有些人卻天生不會說假話，搜狐網命理專欄點名，獅子座、白羊座以及射手座最不擅長騙人，一撒謊說話就變得支支吾吾，吞吞吐吐，不僅容易被識破，更可能自行露餡。

▍1.獅子座

獅子座天生不擅長騙人，只要一說謊就容易變得支支吾吾。但為了維護面子，他們會私下反覆練習要說出口的謊話，只為了不想在他人面前出糗。只不過，即使經過演練，他們也無法把謊言說得天衣無縫，只要對方多質問幾句，獅子座就可能露餡，因為他們完全不知道該拿什麼話來應對別人。

▍2.白羊座

白羊座個性魯莽耿直，因此「說謊」對他們來說是一件艱難的事，平常他們想到什麼就說什麼，會把心裡所想的通通表達出來，因此，白羊座可能會離譜到一講完謊言，就忍不住把真相透露出來，完全不用他人拆穿，他們一下子就會自行揭露底細，意外把說謊這個行為變得很烏龍又搞笑。即使謊言被看破，也不會引起別人怪罪。

▍3.射手座

射手座個性油腔滑調，說話或辦事都不太可靠，但他們說謊時無往不利，總能把破綻百出的謊言修飾得很完美，要他人不信都難，不過，射手座太容易得意忘形，只要讓他們稍稍得志，認為自己已經成功騙到人，他們就會忘記原本該有的態度，言行不一，讓謊話立刻遭到揭穿。

(中時新聞網)