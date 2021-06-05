大S不滿汪小菲今早在微博關於兩岸政治發言，單方面向媒體宣布正在辦離婚手續中，證實與汪小菲10年婚變。只是陸網友卻一面倒認為大S與汪小菲不會離婚，直指大S放話離婚根本是一招傑出的危機公關處理。

汪小菲今早疑似醉後失言，在微博談及疫苗問題，連續發文痛罵台灣，「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和污蔑，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，一幫大傻逼，歷史書裡一定記著這幫漢奸」、「而我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥，太低級了。這就是對比，這就是差距」。

等到大S宣布離婚，汪小菲又急忙改口：「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」似在向大S認錯示好。

大S單方面宣布與汪小菲離婚一事在兩岸引發熱議，然而大部分的陸網友卻認為兩人不會離婚，指大S此舉極可能是對汪小菲臭罵台灣的危機公關，一來可以把政治問題轉成娛樂話題，二來更可以警告汪小菲以後不要亂發言，網友也認同表示「有道理」、「真要離婚的人都是默默離了才告訴大家，這種隔空喊話基本都是公關手段」。

不僅大陸網友，也有台灣網友在PTT發表相同看法，表示「因為去年口罩事件大小S被台灣人罵到瘋了，這次她老公罵得更難聽。去年汪來台灣躲疫情，現在回去打完疫苗在那邊囂張發言無視於台灣疫情嚴重，在那邊說風涼話，台灣網友一定更賭爛了，所以趕快出來演戲說要離婚表示震怒，試圖轉移網友對他們的攻擊」，大讚大S這招高啊！

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(中時新聞網)