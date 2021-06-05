自主防疫 新光三越台北信義新天地A8今休館清消 18:492021/06/05 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新光三越台北信義新天地A8今休館清消。（翻攝臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情變化多，百貨陸續自主預防性休館清消，新光三越台北信義新天地今天（5日）中午在臉書粉絲專頁公告，為配合政府升級防疫措施，與顧及員工和顧客的安全，A8今休館一日全面消毒，以提供顧客更安全、安心的消費環境。A11、A9、A4今天維持正常營業，A8明天正常營業。 台中107處市場大清消 籲民眾分流安心採購 陳零九曾到后里錄影 盧秀燕：市府每周都清消 (中時 ) #A8 #休館 #新光三越 #台北信義新天地 #清消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北淪疫情重災區 房東降租求生 04:102021/06/05 財經要聞 穿越時空看台北 反思內心生活 04:102021/06/05 藝文副刊 台南增1例 佳里第一黃昏市場女攤商確診 感染源待釐清 15:352021/06/05 生活 螞蟻消金獲准開業 納金融監管 04:102021/06/04 全球財經 下雨也擋不住！台北菜市場再現人潮 婆媽逛街採買 11:542021/06/05 生活 京元電移工爆疫情群聚 勞動部：雇主自行停業薪資應照給 09:002021/06/05 生活 芬芳烹材 蔬果箱服務大台北 04:102021/06/05 時尚消費 中市增9確診 霧峰清水梧棲3家庭群聚感染 15:242021/06/05 社會 三級警戒第三週 賴清德籲減少出門及群聚 13:002021/06/05 政治 京元電停工清消 董座上午接到王美花電話勸說 19:062021/06/04 財經 疫情燒進電子廠 智邦科技1員工染疫 急升防疫措施 18:552021/06/05 財經 生活熱門新聞 暴雨狂炸後台南3水庫進帳多少？曾文水庫最新蓄水量曝光 - 生活 竹縣今增7確診 工研院員工一家4口染疫 - 生活 桃園新增16例足跡曝光 曾搭中壢客運1路公車 - 生活 暴雨刷北部 他上石門水庫集水區看到這幕 桃園人嗨翻：沒這麼爽過 - 生活 雷雨大進補千萬噸！翡翠水庫最新蓄水量曝光 數字太驚人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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