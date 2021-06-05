疫情變化多，百貨陸續自主預防性休館清消，新光三越台北信義新天地今天（5日）中午在臉書粉絲專頁公告，為配合政府升級防疫措施，與顧及員工和顧客的安全，A8今休館一日全面消毒，以提供顧客更安全、安心的消費環境。A11、A9、A4今天維持正常營業，A8明天正常營業。

(中時 )