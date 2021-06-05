男星蕭子墨在主演的新片《大鑄劍師》裡，飾演身手俐落的青年蒙陽，因為自小目睹會鑄劍的父親遭奸黨殺害，因此隨身帶著父親遺留下來的劍，意外地捲入皇室鬥爭，最終領悟到正義與鑄劍精髓。新片也讓他不僅要精彩耍弄巨劍之外，親自騎馬上陣演出之餘，演過《軍中樂園》的蕭子墨，這次更得挑戰在水底憋氣演戲，也難怪新片在韓國串流正式上線，就獲得高分。

擁有有MMA綜合格鬥、柔術、散打等多項武打底子的蕭子墨，為了新片裡非一般細長箭型的巨劍，再次學習全新的箭術，他表示：「劇中安排的是巨劍，不是長箭，重量更重，要雙手才能拿住」雖然劇組有準備輕軟的道具劍，但為了畫面上營造武打強度與真實感，蕭子墨仍是拿著全鐵打造，至少25公斤的真劍上陣比劃功夫。

蕭子墨說：「整把劍是用實鐵打造，重量非常紮實，而且巨劍的施力又更累，每次一拍完鏡頭，第一件事情就是快把劍放下！」他形容在兵器互打的時候，不只金屬撞擊的聲音很嚇人，敲到對手的兵器，撞擊力道往往帶著強大的作用力，對手演員不小心也容易受傷。蕭子墨笑說：「每次我拿起劍時，大家都超不想靠近，」每天下戲的時候，蕭子墨雙手的虎口也都痠到不行。

除了持真武器入鏡外，蕭子墨為了《大鑄劍師》也親自騎馬上陣，以及挑戰水底憋氣演出。曾演出國片《軍中樂園》裡兩棲海龍健兒的他，潛水對於蕭子墨不是難事，但這次卻得挑戰在水下憋氣演戲，他表示：「這次不僅潛水，還要憋氣在水底下拔劍、演出拔劍之後的情緒，最後才浮上水面，從沒在水下做過這麼多動作！」

在水裡演戲頗為辛苦，這次他的帥氣古裝造型，前額保留真髮，兩側與其他部分則是頭套，為了鏡頭花了一整天在水底下拍攝，最後連黏頭套的的膠水都溶掉，「我人還在水底演戲，但是頭套卻已經分家飄到水面上。」相比起來，國中時期在紐西蘭遊學期間已經練得騎馬功夫，這次親自騎馬上陣，就顯得輕鬆多啦。

近期大家居家追劇、看網路電影的時間增多，蕭子墨除了不忘力推自己主演的《大鑄劍師》之外，像最近很紅的《遺物整理師》他也有在追看，曾在韓國當過練習生的蕭子墨，自己除了也喜歡追韓劇外，其實也是當作一個自我充實的方式，追劇進度很快的他表示：「我會想看最近有什麼題材，大家喜歡的東西是什麼？另外身為演員，也是觀察別人的表演，持續學習。」

(中時 )