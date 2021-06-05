智邦科技驚傳一人確診，為杜絕災情蔓延，智邦緊急展開快篩作業，智邦指出，本月4日已啟動快篩作業，第二波快篩作業會在下周一至周四（7至10日）啟動，至於本周六、日（5、6日）則會配合進行清消。

智邦強調，除確診者所在的竹南廠會進行快篩外，智邦本廠也會和竹科園區配合展開快篩作業，首波快篩對象以第一線同仁為主。

事實上，5月中旬疫情轉趨嚴峻之後，智邦即於竹南廠啟動分層分流工作機制，並升級工作與休息區域防疫措施，包含獨立電梯使用、各樓層採分層管理，並使用隔板用餐休息、抽煙區設立隔板及分流管理、工作與休息區域均採行分區管制。另外，智邦科技也規定各個廠區與辦公室停止跨區工作往來。

近期為因應苗栗地區疫情變化，智邦跟進自5月底起，每日加碼配發每位同事酒精與消毒液，供個人防疫與環境清消，此外，也陸續採取多項防疫升級措施，好比比對近期竹南地區確診病例足跡，並對全廠員工進行詢問了解，針對有足跡重疊者，進行健康管理或必要隔離措施，並安排接受採檢。

另為免同仁憂心疫情，智邦亦會隨時向公司同事說明目前疫情變化與公司因應措施，並透過工作小組編制，了解同事防疫相關需求。

智邦強調，自6月4日起，已依計畫針對廠區進行全員快篩作業，若有快篩陽性情形，則除停止工作外，並立即安排隔離與採檢，並根據快篩結果與廠區所在地疫情狀況，針對整體人員工作進行機動調整配置。

除以上已確定實施措施外，智邦科技強調，未來也會因應疫情變化即時進行調整，在這段疫情影響日常生活節奏的時間裡，公司最重要的任務就是保護所有同事的健康與安全，每一個部門的主管都必須負起責任、照顧好同事，也鼓勵公司內部同部門或跨部門共同工作的同事，組成互助小組相互照應，由公司提供相應的資源給予支持。

(工商 )